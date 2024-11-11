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Генич отреагировал на уход Амарала из «Спартака»

Комментатор Константин Генич отреагировал на уход Томаша Амарала с поста спортивного директора московского «Спартака».

Источник: Чемпионат.com

«Не простили победу над “Акроном”?! Или это из-за неподписания Кордобы?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

10 ноября «Спартак» объявил, что португальский специалист покинул свою должность спортивного директора красно-белых. Решение было принято по совместному соглашению сторон. Спортивный функционер проработал на этом посту с декабря 2023 года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 28 очков за 15 матчей.

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