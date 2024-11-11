В «Спартаке» негативно оценили итоги первой половины сезона в РПЛ

«Можно было бы и лучше, я в этом отношении реалист. Я думаю, что мы недосчитались 4−5 очков за этот период. Нам нужен тот менталитет, что в матче с ЦСКА, что был сегодня. Но это только начало работы. Мы должны обрести стабильность и провести оставшуюся половину чемпионата без сильных перепадов», — заявил Станкович.