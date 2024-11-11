«Краснодар» и Батраков поразили в первом круге больше всех. А «Локо» заслужил приз зрительских симпатий

Талант, по ощущениям, действительно экстраординарный. Чувствуется в игре Батракова какая-то внутренняя свобода, которая скрепляет все технические элементы и хорошее футбольное образование в единое целое. При этом и пашет на поле — будь здоров, заводится, карточки хватает. Но ведь не удалили его с тем же «Зенитом» не в последнюю очередь потому, что и у судей, и у всех он вызывает человеческую симпатию, и при ситуации 50 на 50, какая там была, они встают на его сторону. Главное, чтобы это не вызвало у него ощущения, что все можно.