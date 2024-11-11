Болельщики «Спартака» радуются зря — бардак в клубе никуда не денется. О чемпионстве можно только мечтать

По слухам, Амарала раздражала ситуация — он не смог заманить в Россию игроков, которых хотел. При этом неудачи были и на внутреннем рынке: «Спартак» хотел подписать Глебова из «Ростова», но не смог, а другого опорника не нашел. Пытался переманить Кордобу из «Ростова», после неудачи — не взял другого форварда. Укрепления в центр обороны также не было — подписали Абену из «Ференцвароша», которого попросил Станкович.