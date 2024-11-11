Болельщики «Спартака» радуются зря — бардак в клубе никуда не денется. О чемпионстве можно только мечтать

Летом 2022-го Леонид Федун, которого десятилетиями критиковали болельщики, ушел из «Спартака». Финалом его правления стали смутные годы, когда делами неофициально занималась его жена Зарема Салихова.
Хотя девушка не имела официального поста, ее называли серым кардиналом «Спартака». Зарема не скрывала влияния на клуб, о чем активно рассказывала в соцсетях и интервью. Например, о том, как заставила Федуна подписать Джордана Ларссона — согласившись на три года без подарков, если швед не заиграет.
«Спартак» удивляет трансферами после Федуна. Виновным сделали португальского скаута
Хотя Зарему критиковали, без нее порядка в «Спартаке» не прибавилось. После Федуна клуб не вкладывается в молодых футболистов, предпочитая уже заигранных в Европе. А самой выгодной продажей стал трансфер Соболева в «Зенит» за €10 млн (пришел в 2020-м за €4,5 млн). Остальные уходят либо бесплатно, либо за копейки.
Да, на трансферы повлияла политика — привезти футболиста в Россию стало сложнее. Но «Спартак» переплачивал при Федуне и продолжает делать это без него. В декабре 2023-го в «Спартак» пришел Томаш Амарал, работавший больше четырех лет старшим скаутом в «Бенфике». Он стал спортивным директором и руководил двумя трансферными кампаниями — зимней и летней.
Назначение вызывало вопросы: зачем «Спартаку» иностранец без опыта работы на должности? Первой покупкой Амарала стал Манфред Угальде, перешедший зимой из нидерландского «Твенте» за €13 млн. Новый спортивный директор продолжил политику «Спартака» последних лет — покупку футболистов из Европы, которые уже на слуху.
Вместо самородков из Латинской Америки или стран бывшей Югославии красно-белые переплачивают за игроков, заигранных Европе. При этом средний возраст последних покупок — 25−27 лет: Кристофер Мартинс (25 лет, «Янг Бойз») Тео Бонгонда (27 лет, «Кадис»), Олег Рябчук (25 лет, «Олимпиакос»), Срджан Бабич (27 лет, «Альмерия»).
Летом Амарал подписал много новичков. Вот его главные трансферы (в совокупности потратил €27,2 млн):
- Эсекьель Барко (€14 млн);
- Маркиньос (€5 млн);
- Рикарду Мангаш (€2,5 млн);
- Виллиан Жозе (€2 млн);
- Миенти Абена (€1,2 млн).
Трансферы Амарала понравились не всем: Жозе растренирован и немотивирован (запомнился лишь голом со штрафного против «Динамо»), Абена коллекционирует голевые ошибки, Маркиньос, хоть и неплох в дриблинге, но за 12 матчей не совершил голевых действий. Барко стал лидером, но на нем будет трудно заработать — сейчас аргентинцу 25, и через пару сезонов он вряд ли будет стоить дороже €14 млн.
Первый круг «Спартак» закончил на пятом месте, а Амарал после домашнего матча с «Акроном» покинул клуб. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подчеркнул, что уход Амарала — не изгнание. Но признал летние неудачи португальца:
«Решение было приятно недавно, но решили объявить сегодня. Амарал попрощался с командой, мы благодарны ему за работу. Он сделал несколько успешных трансферов: Угальде и Барко. Клуб не в полной мере доволен результатами работы в летнее трансферное окно. Пришло время двигаться дальше. На жалею, что его выбрали. Считаю, что он хороший профессионал».
«Спартак» не может продать футболистов. Это расплата за неудачные за трансферы
Если посмотреть на трансферную политику «Спартака» последних лет, винить Амарала трудно. Следующий спортивный директор будет аж седьмым за шесть лет. В «Спартаке» по-прежнему хаос: менеджеры и тренеры сменяются, а система не выстраивается.
Клуб замахивается на громкие имена — летом хотели купить за большие деньги Керема Актюркоглу, но он перешел в «Бенфику»: забивает в ЛЧ и стал лучшим игроком сентября и октября в Турции. В итоге за €5 млн пришел малоизвестный Маркиньос из «Ференцвароша».
«Спартак» тратит время на сложные переговоры, но подписывает запасные варианты. Так было в 2017-м, когда красно-белые приехали в «Гремио» за Луаном, а купили Педро Рошу за €12 млн. Прямо перед закрытием трансферного окна — просто, чтобы не возвращаться в Россию ни с чем.
По слухам, Амарала раздражала ситуация — он не смог заманить в Россию игроков, которых хотел. При этом неудачи были и на внутреннем рынке: «Спартак» хотел подписать Глебова из «Ростова», но не смог, а другого опорника не нашел. Пытался переманить Кордобу из «Ростова», после неудачи — не взял другого форварда. Укрепления в центр обороны также не было — подписали Абену из «Ференцвароша», которого попросил Станкович.
Летом «Спартак» уже потратил на трансферы больше, чем заработал, а зимой планирует выделить еще большую сумму (пишут про €40−50 млн). Поэтому пытается продать футболистов, но не может — игроки «Спартака» не слишком востребованы на рынке. До Амарала в клубе больше года работал Пол Эшуорт — англичанин обещал выстроить систему, но тоже удивил странными трансферами.
Бардак в руководстве шокирует фанатов: они радуются победам Станковича, но чувствуют приближение очередного провального сезона.
«Какая-то комедия. Эти люди выдают себя за руководство, и у них никто больше года не работает…».
«Надеюсь, новому спортивному директору не продавят Глебова и ему подобных».
«Есть большие сомнения, что наши “спецы” смогут привезти кого-то лучше, чем Амарал».
«Иллюзий по поводу руководства “Спартака” уже давно нет. Двадцать лет приходят за одним: попилить бабла, а результат второстепенен».
«Один почти 20 тренеров сменил, другие 7 директоров. Вы точно клуб, а не цирк?».
Пятое место после первого круга РПЛ ожидаемо: «Спартак» переплачивает в Европе за готовых футболистов, которые спустя пару сезонов без еврокубков теряют мотивацию и становятся дешевле. В итоге приходится продавать их в половину цены или отдавать в аренды, чтобы хотя бы сэкономить на зарплате (потом уходят свободными агентами).
Летом «Спартак» пытался продать Мартинса — писали, что был интерес из Европы. Но не срослось: два года назад «Спартак» отдал за полузащитника €7 млн — сейчас столько не дадут. В феврале Мартинсу будет 28 лет, он не всегда попадает в состав, а играет за скромную сборную Люксембурга.
Это же касается 27-летнего Медины, которого летом 2023-го купили у ЦСКА за €6 млн. И 32-летнего Виллиана Жозе, которому в ноябре исполнится 33 года. Он пришел из «Бетиса» за €2 млн — пристроить его в таком возрасте реально только в аренду.
Кого еще продать, чтобы заработать? Большой вопрос — у Станковича есть обойма игроков, которые его не впечатлили (Зиньковский, Игнатов, Дуарте). Красно-белые годами переплачивали за футболистов, а теперь не могут от них избавиться.
В декабре «Спартак» планирует собрание совета директоров, на котором со Станковичем выберет лишних футболистов, а также позиции для усиления. Глобальной чистки ждать не стоит, но кто-то зимой точно уйдет.
Денис Лебеденко