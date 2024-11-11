Сергей Юран ответил на критику в свой адрес со стороны Романа Широкова

Роман говорит, что мы «стояли сзади». В футболе нет такой терминологии. Подсказка: играть в оборонительный футбол. Ещё цитата: «Хоть раз сыграл в атаку, наладил ее? Не видел этого». Я уже сказал, что мы делили с «Краснодаром» первое место по набранным очкам дома. Выходит, я играл в правильный футбол. Также ещё одно высказывание Романа: «Мнишь себя спартаковским игроком, но два года стоял в Нижнем в обороне». Тут дело в том, что я не мню себя, а действительно играл за «Спартак» и с командой добивался результатов. А сам Роман помнит себя в Спартаке?