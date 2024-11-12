Ловчев объяснил, почему «Зенит» станет чемпионом РПЛ

«Я всё время говорю, что “Зенит” будет чемпионом. Почему? Клуб стабильный, сильный состав. Они будут бороться! Почему “Краснодар” не станет чемпионом? Тут дело в том, что “Краснодар” играет на пределе своих возможностей. В начале сезона Джон Кордоба и Эдуард Сперцян не играли — результаты не те, три ничьих. В “Зените” же не два футболиста определяют игру. “Краснодар” играет в силу своих игроков, а “Зенит” — не играет сейчас. Они прибавят чуть‑чуть, когда их “припрёт” немного», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».