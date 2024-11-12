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Дзюба о звонке Соболева: «Попросил пообщаться без шуток, а сам пробросил: “Не балуйся там с руками”

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о диалоге с форвардом «Зенита» Александром Соболевым.

Источник: ФК "Акрон"

Форвард тольяттинцев отметил, что Соболев позвонил ему как старшему товарищу и задал вопросы касательно развития карьеры.

«На самом деле это Соболев сам попросил меня пообщаться по нормальному, без шуток. Правда, сам в конце пробросил, типа: “Не балуйся там с руками”. И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч (смеется)», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

27-летний Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года. Форвард провел за сине-бело-голубых 13 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Акрон
Зенит