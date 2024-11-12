Дзюба о звонке Соболева: «Попросил пообщаться без шуток, а сам пробросил: “Не балуйся там с руками”

«На самом деле это Соболев сам попросил меня пообщаться по нормальному, без шуток. Правда, сам в конце пробросил, типа: “Не балуйся там с руками”. И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч (смеется)», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.