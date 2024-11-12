Названо главное разочарование сезона РПЛ

«Главное разочарование — посещаемость некоторых матчей Российской Премьер-Лиги. Я не буду называть клубы. У нас яркий чемпионат, яркие клубы. Не буду говорить о руководстве клубов — сейчас наша общая задача, чтобы матчей с низкой посещаемостью не было», — заявил Алаев.