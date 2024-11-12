У «Зенита» за шесть лет — 6 чемпионств, у «Спартака» — 7 спортивных директоров. За что убрали Амарала?

Например, Лука Каттани вроде блистал статусом и давал интервью, но в итоге игроков привозил максимально спорных. И уж точно не для конкуренции с «Зенитом». Мартинс и Николсон — его приобретения. Но разве они качественно усилили клуб? Совсем нет. Тот же Кристофер приходил на роль опорного полузащитника, а у Станковича выполняет функцию второго форварда. Неплохо, кстати, как, например, в матче с «Акроном», но к его работе в опорной зоне это отношения не имеет.