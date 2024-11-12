Радимов: «Спартаку» можно вообще отказаться от спортивного директора

«Кто-то должен прийти со своей программой развития молодых футболистов, академии. Он должен организовать свою команду, но для этого нужно доверие, и нужно дать время. Совет директоров должен выслушать, принять, спортивные люди, тренер должен сказать, что нам это подходит. Вот поэтапно мы идём туда, туда и туда. Окей. Но если у тебя это распланировано на год, то это филькина грамота. За год ты ничего не сделаешь. А если там два-три года кому-то дадут поработать и показать, что это планомерное развитие, тогда это будет иметь свой эффект. Но в “Спартаке” же каждый раз говорят, что это долго, а потом получается… Может, им вообще отказаться от спортивного директора? В “Зените” же его нет, например. И тогда отдать всё Станковичу в руки, если вы ему доверяете, как главному тренеру», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».