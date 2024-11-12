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Радимов: «Спартаку» можно вообще отказаться от спортивного директора

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, кто в «Спартаке» мог бы занять должность спортивного директора вместо ушедшего в отставку Томаша Амарала.

Источник: Чемпионат.com

«Кто-то должен прийти со своей программой развития молодых футболистов, академии. Он должен организовать свою команду, но для этого нужно доверие, и нужно дать время. Совет директоров должен выслушать, принять, спортивные люди, тренер должен сказать, что нам это подходит. Вот поэтапно мы идём туда, туда и туда. Окей. Но если у тебя это распланировано на год, то это филькина грамота. За год ты ничего не сделаешь. А если там два-три года кому-то дадут поработать и показать, что это планомерное развитие, тогда это будет иметь свой эффект. Но в “Спартаке” же каждый раз говорят, что это долго, а потом получается… Может, им вообще отказаться от спортивного директора? В “Зените” же его нет, например. И тогда отдать всё Станковичу в руки, если вы ему доверяете, как главному тренеру», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, об отставке Амарала «Спартак» объявил 10 ноября. Томаш покинул московский клуб по соглашению сторон. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков после 15 матчей.

Спартак