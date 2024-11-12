«Один из худших моментов в жизни!» Дзюба рассказал, чего больше никогда не сделает

— Более обманчивой нации я не видел в жизни. Я все-таки человек уже не в том возрасте и все сделал для того, чтобы после чемпионата мира уехать в Англию. Столько авторизаций сделал — в жизни столько сочинений не писал! Кому только не расписывался — от Зингаревича до Агузарова.