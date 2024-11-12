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Артём Дзюба раскритиковал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова

Бывший форвард «Локомотива» Артём Дзюба раскритиковал главного тренера команды Михаила Галактионова.

Источник: Чемпионат.com

Футболист заявил, что специалисту не хватило смелости поддержать его в сложный момент.

«В “Локомотиве” есть три человека. Двое просто показали себя еще раз — Леонченко и Левин. И к Галактионову есть простой вопрос, почему у него не хватило смелости, ведь мы договаривались. Ведь во всех трудных ситуациях, которые у него были, я всегда был рядом. Я ему звонил, я его поддерживал. Когда он хотел уйти, я говорил: “Пожалуйста, не уходите, мы все наладим, вы нам нужны”. Когда этого Осинькина хотели засунуть, еще каких-то игроков ему совали, я всегда был с ним. Ну почему он не вступился, когда я был не защищен?

Блин, ну все мы разные. Я тоже не святой, у меня тоже есть свои тараканы и всё остальное. Но я бы всегда подошел, как бы мне плохо за это ни было. Это нормально. Может быть, они думали, что моя эра подошла к концу в этот момент. Да не вопрос! Все когда-то уходят, да? Как с тем же Криштиану, там тоже поступили не очень, из “Реала” некрасиво ушел. Но, блин, почему нельзя просто по-нормальному поступить? “— приводит слова Артёма Дзюбы “Матч ТВ”.

Локомотив