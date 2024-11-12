Три команды РПЛ идут по чемпионскому графику. Но и «Спартак» сильно недооценён

Портал UnderStat анализирует количество не набранных, а потенциальных очков, основываясь на ожидаемых забитых и пропущенных голах. Сухая статистика, которая исключает любую случайность. И даже там «Краснодар» на первом месте. Правда, без 37 очков. Аналитики считают, что команда Мурада Мусаева набрала бы примерно 32 очка, если бы футбол был чуть более справедливым. Забила бы на четыре мяча меньше и пропустила примерно на шесть больше. То есть «Краснодар» за счёт удачи и каких-то сторонних факторов забрал себе плюс пять очков. Не так уж и много, но при этом меньше, чем его прямые конкуренты.