Восторг от Лусиано закончился. Насколько он реально хорош для «Зенита»?

За девять матчей с момента дебюта у аргентинца шесть голов в РПЛ. Больше за аналогичный период только у Джона Кордобы (8) и Алексея Батракова (7). В «Зените» лучше него стартовал только Глушенков, но там аномальные цифры — семь голов за семь матчей — в среднем ему требовалось 60 минут на гол. Однако надолго этого не хватило — сейчас Максим восстанавливается после второй травмы, и интересно будет посмотреть на него на более длинной дистанции.