Джон Кордоба — лучший игрок «Краснодара» в октябре по версии болельщиков

"На официальном сайте завершилось голосование, вот его итоги:
1. Джон Кордоба — 47,21%.
2. Эдуард Сперцян — 10,87%.
3. Станислав Агкацев — 8,39%.
Поздравляем Джона Кордобу и двух других призёров, желаем им побед в матчах РПЛ и Кубка России! «— сказано в сообщении пресс-службы “Краснодара”, опубликованном в телеграм-канале клуба.
Отметим, что Кордоба также был признан лучшим игроком РПЛ в октябре 2024 года. Колумбиец в каждом из трёх октябрьских матчей признавался лучшим игроком «Краснодара». На его счету три гола и один ассист за три матча в октябре. Джон поднялся на второе место в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ.