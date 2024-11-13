Джон Кордоба — лучший игрок «Краснодара» в октябре по версии болельщиков

Отметим, что Кордоба также был признан лучшим игроком РПЛ в октябре 2024 года. Колумбиец в каждом из трёх октябрьских матчей признавался лучшим игроком «Краснодара». На его счету три гола и один ассист за три матча в октябре. Джон поднялся на второе место в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ.