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Джон Кордоба — лучший игрок «Краснодара» в октябре по версии болельщиков

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал обладателем награды лучшему игроку месяца по версии болельщиков чёрно-зелёных.

Источник: Чемпионат.com

"На официальном сайте завершилось голосование, вот его итоги:

1. Джон Кордоба — 47,21%.
2. Эдуард Сперцян — 10,87%.
3. Станислав Агкацев — 8,39%.

Поздравляем Джона Кордобу и двух других призёров, желаем им побед в матчах РПЛ и Кубка России! «— сказано в сообщении пресс-службы “Краснодара”, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Отметим, что Кордоба также был признан лучшим игроком РПЛ в октябре 2024 года. Колумбиец в каждом из трёх октябрьских матчей признавался лучшим игроком «Краснодара». На его счету три гола и один ассист за три матча в октябре. Джон поднялся на второе место в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ.

Краснодар