Бышовец поделился впечатлениями от первого круга РПЛ

«Можно говорить, что борьба обострилась против предсказуемости в нашем чемпионате. “Краснодар”, “Зенит” и “Локомотив” реально претендуют на соперничество в борьбе за первое место. Можно отметить и появление перспективных игроков, которые проявили себя на достаточно хорошем уровне.



Сегодня многие говорят, что Батраков — перспективный игрок. Но надо сделать скидку, что при всех его качествах надо быть готовым совершенствоваться и ставить перед собой максимальные задачи. У “Локомотива” с молодёжью хорошая среда для развития», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.