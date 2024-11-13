Газзаев раскритиковал топ-клубы РПЛ за нежелание бороться за чемпионство: «Это ущербная психология»

«Меня удивляет, когда в таких клубах говорят, что для них достижение — это быть в тройке. Мне хочется спросить: “А зачем тогда работать?”. Нужно и себя, и футболистов настраивать на то, чтобы бороться за самые высокие места. У них есть огромные амбиции, традиции и возможности, так почему бы не замахнуться на чемпионство? Это ущербная психология. Нужно ставить максимальные задачи, а не довольствоваться какими-то второстепенными местами. Я надеюсь, что во втором круге, ЦСКА, “Динамо” и “Спартак” максимально включаться и составят мощнейшую конкуренцию первой тройке», — добавил Газзаев.