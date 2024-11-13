«Зачем Дзюба сказал про водокачку?! Если бы не травма, Костя мог попасть в сборную». Черданцев вступился за Генича

А говорить про первенство водокачки в отношении Константина… Это как минимум некорректно, если не сказать жестче. По мнению Дзюбы, первая лига — это первенство водокачки, что ли? Ну извините… А сколько у нас футболистов прошло через ФНЛ? Это прозвучало уничижительно и оскорбительно не только по отношению к Геничу, но и ко всем тем, кто выступает во втором по силе российском дивизионе. Кто-то попадает туда на время, кто-то играет там постоянно. И что? Они зря свой хлеб едят? Тем более Артем сам поиграл в Томске и Туле. Это тоже, согласитесь, не топовый уровень. Мало ли как у кого складывается карьера. Я вам скажу больше. Если бы Генича не сломала травма и его не обманул агент, он бы точно играл в большом клубе и, думаю, дорос бы до сборной!