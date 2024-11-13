Тикнизян отреагировал на уходы Дзюбы, Глушенкова и Миранчука из «Локомотива»

«Расстроился ли, что Дзюба ушел из “Локомотива”? Да я в целом расстроился, что ушёл Максим Глушенков, Артем Дзюба и Антон Миранчук. Потому что к партнерам по команде привыкаешь. Ты же проводишь с ними много времени на поле, тренировках, сборах. Поэтому, когда кто-то уходит, появляется ощущение, что часть тебя покидает клуб. Но сейчас все в прошлом, и мы адаптировались без этих футболистов», — сказал Тикнизян Legalbet.