Партнер Дзюбы по «Акрону»: я-то думал, что это я клоун

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. В матче 12-го тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита» (0:5) Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте игры, вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде.