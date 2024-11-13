Старт Николича в ЦСКА — на уровне Федотова. Какие проблемы ещё надо решить?

Но давайте сравним результаты с помощью простейшей математики: откатываемся на два года назад, то есть в первый сезон Федотова. Он только принял команду и после 15-го тура держал её на третьем месте с 29 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» было уже 10 очков. От «Спартака» — три. Сравним с нынешним положением дел — у ЦСКА 27 очков, то есть только на два меньше — те же 10 от первого места и шесть от третьего. Согласитесь, разница в одной победе над условным «Факелом», когда должны были дожимать соперника в большинстве, но чуть не повезло. По составу эти команды сравнивать не очень корректно: тогда у Федотова были Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Мендес, Чалов. Причём Фёдор проводил очень яркий сезон и закончил его с 19 мячами. Да и остальные иностранцы на тот момент ещё не забили на требования Федотова и действительно выкладывались. При этом разница к 15-му туру — всего два очка. Да, имеется, но не критическая.