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Алип попал в топ самых дорогих игроков РПЛ

Защитник питерского «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип попал в топ-20 самых дорогих футболистов российской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Источник: Спорт-Экспресс

Этот список был предоставлен международным центром спортивных исследований (CIES). По его данным казахстанец оказался на 14-ом месте в списке. Алипа оценили в 10,4 миллиона евро.

Добавим, что «Зенит» вошел в топ-100 самых дорогих клубов мира. Он занимает 55-е место. Стоимость его состава оценивается в 237 миллионов евро. Самыми дорогими командами являются мадридский «‎Реал» (1,728 миллиарда), а также английские «Манчестер Сити» (1,471) и «‎Челси» (1,388).

Алип выступает за «Зенит» с 2022 года. В составе команды он становился чемпионом и выигрывал кубок России.

Зенит
Казахстан
Премьер-лига: таблица и календарь