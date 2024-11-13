Алип попал в топ самых дорогих игроков РПЛ

Добавим, что «Зенит» вошел в топ-100 самых дорогих клубов мира. Он занимает 55-е место. Стоимость его состава оценивается в 237 миллионов евро. Самыми дорогими командами являются мадридский «‎Реал» (1,728 миллиарда), а также английские «Манчестер Сити» (1,471) и «‎Челси» (1,388).