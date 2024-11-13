«Локомотив» жестко ответил Дзюбе на разнос. Досталось Артему, РПЛ и даже авторам интервью

У «Локомотива» действительно был повод ответить. Форвард наговорил много всего про бывший клуб. Например, проехался по генеральному директору «Локомотива»: «Знаете, Владимир Леонченко меня ненавидит от слова “совсем” еще со времен, когда был профсоюз футболистов. Там я не поддержал его, Александр Зотов появился с другим профсоюзом. И мы, все футболисты, поддержали Зотова, потому что это было справедливо. Леонченко — злопамятный человек. В лицо, конечно же, он никогда бы не посмел мне ничего сказать. Но он все время строил козни».