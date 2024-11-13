Жёсткая заруба легенд «Спартака» и «Динамо». Забили чудо-гол, а всё решил Жирков. Видео

Практически все ветераны находятся в отличной форме. Тот же Павлюченко взбесил Юрана и не реализовал классную передачу экс-тренера «Химок» и «Пари НН», хотя тот мог бы пробить и сам. «Сказал ему быстрее бежать из раздевалки», — пошутил (или нет, кто знает) Сергей в эфире. Плюс Аленичев с передачи Глушакова заставил Габулова красиво сигануть за мячом. Других моментов команды практически не организовали, но никто и не ждал уровень финала чемпионата мира.