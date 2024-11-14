Роман Павлюченко оценил результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

«Как бы оценил первый круг “Спартака” в этом сезоне? Плохо. У команды нет стабильности. Нельзя бороться за чемпионство, когда ты две игры выиграл, а третью проиграл. “Спартаку” нужно набирать очки с командами, которые идут внизу турнирной таблицы», — приводит слова Павлюченко Legalbet.