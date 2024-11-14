Виктор Гусев назвал лучшего игрока московского «Динамо» в первом круге текущего сезона РПЛ

Лунёв пополнил состав москвичей этим летом в статусе свободного агента. Контракт с ним рассчитан до лета 2026 года. В своей профессиональной карьере Лунёв также выступал за «Уфу», «Зенит» и немецкий «Байер». В этом сезоне Лунёв сыграл за «Динамо» 14 матчей, в которых пропустил 16 мячей.