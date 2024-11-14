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Виктор Гусев назвал лучшего игрока московского «Динамо» в первом круге текущего сезона РПЛ

Спортивный комментатор и болельщик «Динамо» Виктор Гусев назвал голкипера бело-голубых Андрея Лунёва лучшим игроком команды в первом круге текущего сезона РПЛ.

— Кто для вас лучший игрок «Динамо» по итогам первого круга?

— Лунёв. Если сравнивать с прошлым сезоном, он придал защитникам уверенности. Он выручал. Несколько матчей просто вытащил, — приводит слова Гусева «Евро-Футбол.ру».

Лунёв пополнил состав москвичей этим летом в статусе свободного агента. Контракт с ним рассчитан до лета 2026 года. В своей профессиональной карьере Лунёв также выступал за «Уфу», «Зенит» и немецкий «Байер». В этом сезоне Лунёв сыграл за «Динамо» 14 матчей, в которых пропустил 16 мячей.

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