Лучшие в первом круге РПЛ: от Батракова и Кордобы до Латышонка и Барко. Колонка Казакова

Но в любом случае две награды лучше, чем одна, а что касается традиций — их надо чтить. И пусть дедлайн командам и особенно их тренерам дается чаще всего до 18-го тура, итоги первого круга принято подводить. Официальные призы в виде плакеток или статуэток никто, кажется, еще не вручает, а жаль. Когда, например, Константин Тюкавин выложил на днях в соцсети фото своей гостиной, то бросилась в глаза галерея наград лучшему игроку матча.