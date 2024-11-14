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Лучшие в первом круге РПЛ: от Батракова и Кордобы до Латышонка и Барко. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей сборной в 2005—2015 годах — о промежуточном финише чемпионата России.

Источник: Спорт-Экспресс

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Полтора десятка лет мы живем в футбольной парадигме «осень-весна» — и иногда все еще путаемся, когда лучше подводить какие-то итоги.

Что правильнее — оценивать игроков, тренеров, судей и всех остальных участников процесса по итогам года или в конце сезона? Что лучше — говорить о промежуточных результатах сейчас, сразу после первого круга, или подождать еще три тура, когда чемпионат уйдет на зимнюю паузу?

Однозначного ответа нет. Ощущение разорванности остается.

Но в любом случае две награды лучше, чем одна, а что касается традиций — их надо чтить. И пусть дедлайн командам и особенно их тренерам дается чаще всего до 18-го тура, итоги первого круга принято подводить. Официальные призы в виде плакеток или статуэток никто, кажется, еще не вручает, а жаль. Когда, например, Константин Тюкавин выложил на днях в соцсети фото своей гостиной, то бросилась в глаза галерея наград лучшему игроку матча.

При всей очевидной тяге к денежным знакам спортсмены — люди тщеславные. И число подобных трофеев греет им душу. А раз так — давайте прикинем, кто стал героями первого круга.

Лучший тренер

Мурад Мусаев. Или Михаил Галактионов? Очевидно, что выбирать нужно из них двоих. Но как?

Наверное, все-таки Мусаев. Потому что у «Краснодара» ноль поражений, фантастическая серия побед — и крайне зрелищный футбол.

Но если оценивать масштаб проделанного, то приз надо разделить между ними пополам. Галактионов не только сделал «Локомотив» вновь великим и не только набирает в среднем за матч немыслимое количество очков — выжимает из своих футболистов больше возможного. Не случайно именно представитель железнодорожников — главный кандидат на звание лучшего игрока круга.

Но здесь еще надо сказать о статистике судейских ошибок — за и против. Больше всего рефери ошибались в пользу «Краснодара» и ни разу — наоборот, если не считать фейлом ситуацию с отменой гола Батчи в 15-м туре в ворота «Рубина». «Локомотив» и арбитры — история более нейтральная.

Лучший игрок

Алексей Батраков. Феноменальный мальчишка из Черкизова. Острый, быстрый, штампующий голы и точные передачи, затмивший своей игрой и статистикой все то, что сделал в самом начале сезона Максим Глушенков.

Или все же Джон Кордоба? Системообразующий футболист «Краснодара».

Здесь опять нет однозначного ответа. И нет альтернативы.

Первый взрослый сезон Батракова — не в счет, речь ведь не о лучшем дебютанте.

Как выбрать одного? Сердце, конечно, за железнодорожника. Но Кордоба забил «Локомотиву» и «Зениту». Батраков из больших клубов — только сине-бело-голубым. Но опять же — как сопоставить эту статистику? И вклад в игру и места их команд.

Невозможно выбрать одного. Опять надо половинить награду.

Лучший трансфер

Надо, конечно, сказать об Эсекьеле Барко. Аргентинец дал «Спартаку» искру, стал тем, на кого приходит зритель. И какой бы ни была доля везения или случайности в этой сделке, москвичи однозначно выиграли. В конечном итоге важен результат, а не путь к нему.

Но лучший трансфер все же сделал «Зенит». Все последнее время петербуржцы искали основного вратаря — на годы. Перебрав немало вариантов. Парадокс, но ключевая позиция оказалась у чемпиона, по сути, вторичной.

Пока Сергей Семак не получил Латышонка. Евгений даже в сезоне, где у всех топ-6 клубов голкиперы смотрятся отлично, выделяется из общего ряда. Надежный, современный, безошибочный. А главное — с первого же матча создавший ощущение, что он всю жизнь выступал в «Зените».

Лучший дебютант

Вот здесь — простор для фантазий. Тот же Батраков. «Акрон». «Динамо» из Махачкалы. Барко. Лусиано.

Критериев — море. Одного, казалось бы, не назовешь. Или все же выбор есть?

Есть. Батраков. Таких дебютантов не было давно. И перехвалить все равно невозможно — как бы ни боялся этого клуб. Алексей нам был очень нужен — всей индустрии.

Лучшее стратегическое решение

«Локомотив».

Клуб разгрузил летом состав и платежную ведомость, расставшись с четырьмя лидерами. Казалось, это приведет к катастрофе. Но «Локо» выиграл. Получив возможность построить новую и более агрессивную команду.

Лучший арбитр

Если не брать во внимание мнение Владислава Безбородова — Кирилл Левников. Он давно окреп, заматерел и пришел к довольно спокойной манере судейства. С ним нечасто спорят. Работает стабильно. И поводы быть недовольным собой дает теперь крайне редко.

***

Первый круг — это ведь не только оценка случившегося. Это еще мостик во вторую часть сезона.

Где загадок — хоть отбавляй:

— Выдержит ли «Краснодар» груз лидерства?

— Найдет ли Марцел Личка баланс в игре «Динамо» и удержится ли на своем посту?

— Побьет ли Артем Дзюба рекорд Александра Кержакова по голам за карьеру?

— Заиграет ли в «Зените» Александр Соболев?

— Кто из футболистов придет зимой в «Спартак» — и кто станет рулить трансферными процессами в клубе?

Остальное навскидку примерно понятно.

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Премьер-лига: таблица и календарь