Юран: футбол в России будет всегда. Все зависит от поколения, которое выплевывает земелька

— Сложно сказать. Есть поколения. Моё было более мастеровитым, после меня были Павлюченко, Павленко, Кержаков, Аршавин. Тоже плеяда очень неплохих футболистов, хорошее поколение. Всё зависит от этого. Да, может, уровень футбола чуть упал. Футбол в России был, есть и будет, всё зависит от того, какое поколение выплёвывает земелька. Если сравнивать моё поколение и нынешнее, при всём уважении уровень стал ниже.