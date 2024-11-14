Дзюба: Понимаю, что Путину не до этого, но очень бы хотел его попросить в случае встречи с ним отменить Fan ID

«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить — в случае встречи с ним — Fan ID отменить. Реально — почему на Кубок можно, а на чемпионат — нет? Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения.



Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона. Как бы фанаты иногда себя ни вели не очень хорошо, все равно с ними антуражно и классно. Футбол — самый популярный вид спорта, поэтому хотелось бы, чтобы люди отвлеклись и получили удовольствие на полном стадионе», — заявил Дзюба корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.