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Дзюба: Понимаю, что Путину не до этого, но очень бы хотел его попросить в случае встречи с ним отменить Fan ID

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил Sport24, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил бы его отменить Fan ID.

Источник: РИА "Новости"

О том, что он соскучился по стадионам в плане атмосферы, форвард заявил ранее в интервью «Матчу».

«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить — в случае встречи с ним — Fan ID отменить. Реально — почему на Кубок можно, а на чемпионат — нет? Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения.

Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона. Как бы фанаты иногда себя ни вели не очень хорошо, все равно с ними антуражно и классно. Футбол — самый популярный вид спорта, поэтому хотелось бы, чтобы люди отвлеклись и получили удовольствие на полном стадионе», — заявил Дзюба корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.

В нынешнем сезоне 36-летний Артем Дзюба провел за «Акрон» 8 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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