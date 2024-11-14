Назван российский вратарь, который может уехать в европейский клуб

«Кто следующий из российских вратарей, после Сафонова, может перейти в топовый европейский клуб? Не думаю, что это будет Максименко. Я бы назвал Агкацева. По стабильности, потенциалу и своему возрасту он сейчас один из сильнейших голкиперов России. Ему главное продолжать работать в том же духе и стараться продолжать также влиять на результаты команды, как он это делает сейчас», — приводит слова Габулова Legalbet.