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Юран: «Спортингу» в РПЛ было бы непросто. Чемпионаты России и Португалии не так сильно отличаются по уровню"

Бывший нападающий «Бенфики» и «Порту» Сергей Юран выразил мнение, что чемпион Португалии «Спортинг» имел бы серьезное сопротивление в чемпионате России.

Источник: РИА "Новости"

«Спортингу» в РПЛ было бы непросто. Чемпионаты России и Португалии не так сильно отличаются по уровню. Там есть три топ-клуба плюс «Брага», у нас тоже три-четыре хороших команды. Да, там отличные легионеры и хорошие школы, которые выпускают талантливых игроков.

И все-таки отдам больше шансов португальским командам. Процентов на 10−15 они мощнее, но катком бы [по нам] не прошлись", — сказал Юран в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Спортинг