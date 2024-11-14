Юран: «Спортингу» в РПЛ было бы непросто. Чемпионаты России и Португалии не так сильно отличаются по уровню"

«Спортингу» в РПЛ было бы непросто. Чемпионаты России и Португалии не так сильно отличаются по уровню. Там есть три топ-клуба плюс «Брага», у нас тоже три-четыре хороших команды. Да, там отличные легионеры и хорошие школы, которые выпускают талантливых игроков.



И все-таки отдам больше шансов португальским командам. Процентов на 10−15 они мощнее, но катком бы [по нам] не прошлись", — сказал Юран в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.