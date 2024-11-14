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Полузащитник «Пари НН» Царукян: Пьянича видел в нарезках, уровень — космос!

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян поделился мнением о хавбеке ЦСКА Миралеме Пьяниче.

Источник: Чемпионат.com

— Пьянича в нарезках смотрел?

— Да, тоже было! Но не конкретно его, а включал на YouTube видео с лучшими голевыми передачами, нарезки с полузащитниками. Вот там были Пьянич, Ракитич, Де Йонг, их связка с Бускетсом. Мне нравилась его любимая передача, где он смотрит условно вправо, мяч под контролем, заворачивает ногу и отдаёт скрытый пас в центр. Я от этого кайфую, помню, что у Пьянича есть такая передача в арсенале. Уровень — космос, — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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