«Двоякое впечатление»: Глушаков оценил перспективы «Спартака»

«Сложно сказать. Двоякое впечатление от работы Деяна Станковича, есть хорошие матчи и плохие. Но так во всех командах в течение сезона. Все работают. Но “Спартак” борется за чемпионство в РПЛ. И в Кубке тоже есть шансы на трофей», — заявил Глушаков.