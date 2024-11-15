«Генич перешел на оскорбления. Дзюба говорил без агрессии». Представитель Артема — о конфликте с комментатором

— После той игры они увиделись с Артемом, я сам при этом присутствовал. Генич был с семьей и, как показалось, очень рад был увидеть Артема. По-моему, мило поболтали, все было прекрасно. А на следующий день он в эфире сказал, что увидел у Дзюбы лишний вес на бровке. Вот это для меня непонятно. Если у тебя есть какая-то позиция, не нравится тебе Дзюба, есть между вами какие-то проблемы — ну, ты же видел его, скажи ему это прямо. Нет, при встрече мы милуемся, а за спиной начинаем небылицы про лишний вес рассказывать. В этом-то и суть: какой-то миф выстроили, что Артем там сидел, ел чипсы, пил колу и не мог набрать форму. Он тренировался, наоборот, с удвоенной силой и ждал этого шанса, который в итоге так и не получил.