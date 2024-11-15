«Генич перешел на оскорбления. Дзюба говорил без агрессии». Представитель Артема — о конфликте с комментатором

— Дзюба жестко прошелся и по комментаторам. Как вам их реакция?
— Была адекватная — как от того же Дмитрия Шнякина. Он дал абсолютно здравую и взвешенную оценку. Еще ряд комментаторов написали лично мне и, насколько знаю, Артему. Большинство, на самом деле, согласилось. Кто-то и спорил — но совершенно нормально обсуждать точку зрения, а не переходить на оскорбления и вообще на эмоции, как сделал Константин Генич.
— Считаете, это непоследовательно с его стороны?
— Вообще хотел бы выразить Константину респект в связи с тем, что он не попросил ничего убрать из интервью Дзюбы. Хотя коллеги с «Матч ТВ» заранее показали отрывок про комментаторов.
А вот то, что он написал вечером на эмоциях, уже его не красит. Потому что про «первенство водокачки» и так далее было сказано с неким юмором сказано, без агрессии. И тот, кто смотрел видеоверсию интервью, увидел это (цитата Дзюбы о Гениче: «Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Генич меня “убил”, сказав: “Видел издалека Дзюбу на игре со “Спартаком”, мне кажется, у него лишний вес”. Да это у тебя лишний вес!» — Sport24).
И, повторюсь, это лишь мнение Дзюбы. А Константин же начал на какие-то уже оскорбления переходить. Причем открыто их не написал — так, завуалированно. Вроде как и про Дзюбу, но прямо фамилия не упоминается. Ну, это, на мой взгляд, странно.
— Не то слово.
— И это ведь сам Константин открыл ящик Пандоры, сделав заявление тогда после матча со «Спартаком».
— Напомните, о чем речь.
— После той игры они увиделись с Артемом, я сам при этом присутствовал. Генич был с семьей и, как показалось, очень рад был увидеть Артема. По-моему, мило поболтали, все было прекрасно. А на следующий день он в эфире сказал, что увидел у Дзюбы лишний вес на бровке. Вот это для меня непонятно. Если у тебя есть какая-то позиция, не нравится тебе Дзюба, есть между вами какие-то проблемы — ну, ты же видел его, скажи ему это прямо. Нет, при встрече мы милуемся, а за спиной начинаем небылицы про лишний вес рассказывать. В этом-то и суть: какой-то миф выстроили, что Артем там сидел, ел чипсы, пил колу и не мог набрать форму. Он тренировался, наоборот, с удвоенной силой и ждал этого шанса, который в итоге так и не получил.