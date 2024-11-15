«Дзюба впереди Овечкина в медийности и узнаваемости». Представитель Артема — о популярности футболиста

«Поразили некоторые: “Вообще ужас! Что там смотреть? Не буду!” А дальше — целый абзац про то, почему человек не будет смотреть и какой плохой Дзюба, а потом еще цитата из интервью все-таки. Если Артем не интересен, если говорит полную ерунду, зачем в принципе писать тогда какие-то посты? Зачем уделять этому внимание? “Смотреть не буду, но чуть-чуть хайпа на этом все равно словлю”.



Также странно читать опусы про то, что Дзюба сам спродюсировал это интервью. Будто ему не хватает внимания, пиар-машина запущена и так далее. Знаете, я могу на своем примере сказать: несколько раз в месяц получаю звонки от многих журналистов — из спортивных изданий и не только — по поводу того, чтобы сделать интервью с Артемом. Не говоря уже про запросы на съемки в кино, всяких шоу и так далее. Дзюба вообще не страдает от отсутствия внимания медиа, журналистов, блогеров.



Более того, за это интервью была настоящая драка. Часть журналистов и ряд изданий на меня даже немного обиделись, потому что мы отдали это интервью “Матч ТВ”, а другие ждут годами. Но тут была действительно давняя история: коллеги очень долго прорабатывали этот вопрос, мы давно договорились, и просто нужно было дождаться, чтобы все звезды сошлись.



У Дзюбы все в порядке с медийностью, он самый медийный наш спортсмен сейчас, может быть, наравне с Александром Овечкиным. По поводу гонки их рекордов сам Артем сказал: рекорд Овечкина важнее. Но опять же здесь вопрос аудитории: все равно Александр играет за океаном, и понятно, что к нему приковано сейчас огромное внимание в плане рекорда. С точки зрения медийности околоспортивной они примерно на одном уровне — а где-то Артем, может, и впереди. Именно по медийности и узнаваемости», — заявил Гольдман.