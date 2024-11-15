Футболиста «Оренбурга» Прохина дисквалифицировали на два матча за оскорбления судьи

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Оренбурга» Данилу Прохина на два матча за нецензурную брань в адрес арбитра после игры 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
9 ноября «Оренбург» на выезде уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2.
«Рассмотрели поведение Прохина — оскорбительное поведение, а именно нецензурную брань в адрес судей, он принял участие по видео-конференц-связи, принес извинения, сказал, что лично позвонил судейской бригаде. КДК РФС дисквалифицировал Прохина на два матча РПЛ», — сказал Григорьянц.
«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков в 15 матчах. В следующем туре оренбуржцы дома сыграют с петербургским «Зенитом» 23 ноября.