Футболиста «Оренбурга» Прохина дисквалифицировали на два матча за оскорбления судьи

«Рассмотрели поведение Прохина — оскорбительное поведение, а именно нецензурную брань в адрес судей, он принял участие по видео-конференц-связи, принес извинения, сказал, что лично позвонил судейской бригаде. КДК РФС дисквалифицировал Прохина на два матча РПЛ», — сказал Григорьянц.