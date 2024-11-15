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Футболиста «Оренбурга» Прохина дисквалифицировали на два матча за оскорбления судьи

Защитник принес извинения арбитрам за свое поведение.

Источник: ФК "Оренбург"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Оренбурга» Данилу Прохина на два матча за нецензурную брань в адрес арбитра после игры 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

9 ноября «Оренбург» на выезде уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2.

«Рассмотрели поведение Прохина — оскорбительное поведение, а именно нецензурную брань в адрес судей, он принял участие по видео-конференц-связи, принес извинения, сказал, что лично позвонил судейской бригаде. КДК РФС дисквалифицировал Прохина на два матча РПЛ», — сказал Григорьянц.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков в 15 матчах. В следующем туре оренбуржцы дома сыграют с петербургским «Зенитом» 23 ноября.

Динамо Мх
2:1
Первый тайм: 0:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 4689 зрителей
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Владимир Слишкович
Голы
Динамо Мх
Эгаш Касинтура
78′
Гамид Агаларов
90+2′
Оренбург
Саид Сахархизан
(Максим Сидоров)
15′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
13
Сослан Кагермазов
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
70
Валентин Пальцев
63′
25
Гамид Агаларов
71
Ян Дапо
66′
10
Джавад Хоссейннеджад
9
Ражаб Магомедов
8′
90′
99
Муталип Алибеков
47
Никита Глушков
66′
7
Абакар Гаджиев
11
Эгаш Касинтура
90′
19
Кирилл Зинович
Оренбург
99
Николай Сысуев
88′
8
Иван Башич
35
Казымджан Караташ
38
Артем Касимов
87
Данила Прохин
80′
90+7′
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
14
Ярослав Михайлов
24′
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
11′
58′
18
Александр Коваленко
90′
10
Саид Сахархизан
76′
77′
96
Алексей Барановский
Статистика
2
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
6
9
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
1
6
Фолы
19
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
Динамо Мх
Премьер-лига: таблица и календарь