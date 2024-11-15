«Продолжатся человеческие отношения — не будет скандалов». Представитель Дзюбы — о его будущем в «Акроне»

Но все забывают про Божовича, про Луческу, про Виллаш-Боаша — тренеров, с которыми не было скандалов и проблем. Не говорят ничего про то, как Артем пришел и ушел из Тулы. Не говорят ничего про Томск, про Непомнящего. Понятно, что негатив всегда цепляет больше — но все же позитива тоже немало. Так почему что-то должно обязательно случиться с «Акроном»? К чему Зауру Тедееву надо приготовиться?