«Продолжатся человеческие отношения — не будет скандалов». Представитель Дзюбы — о его будущем в «Акроне»

— Есть мнение: пока в «Акроне» все хорошо, но в любой момент может разразиться конфликт, и Артем им тоже все припомнит. Такое реально?
— Да, часть болельщиков и журналистов пишут, что у Дзюбы всегда такая реакция на бывшие клубы. И, мол, «Акрону» стоит приготовиться. Но ведь в интервью и эта тема прозвучала достаточно открыто. Все вспоминают конфликты с Карпиным, с Семаком — и возводят это в абсолют. Еще с Эмери, хотя там не было какого-то конфликта, на мой взгляд, а лишь одна брошенная фраза.
Но все забывают про Божовича, про Луческу, про Виллаш-Боаша — тренеров, с которыми не было скандалов и проблем. Не говорят ничего про то, как Артем пришел и ушел из Тулы. Не говорят ничего про Томск, про Непомнящего. Понятно, что негатив всегда цепляет больше — но все же позитива тоже немало. Так почему что-то должно обязательно случиться с «Акроном»? К чему Зауру Тедееву надо приготовиться?
Хочется надеяться, то, что видим сейчас, так и останется: у Артема абсолютно доверительные, правильные отношения с Зауром Эдуардовичем. И не вижу ни одной предпосылки к тому, чтобы они изменились. И сам Тедеев об этом говорил, и Артем. Поэтому все это ерунда. Если продолжатся человеческие отношения — а на примере «Локомотива» ясно, что такое «не по-человечески» с точки зрения Артема, — то и не будет никаких скандалов.