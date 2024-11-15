«А ты, говорят, тренеришкой скоро станешь». Дзюба и Деревянко зажгли перед матчем «Динамо» и «Амкала»

«Здравствуй, Паша Деревянко. Я думаю, тебе вряд ли что-то поможет в футболе, фамилия у тебя говорящая. Но вы играете против “Амкала”. Думаю, даже у тебя есть шансы против них. Дорогой мой, руками не надо. Даже здесь ими ты не сможешь ничего сделать. Знаешь, есть люди талантливые, а есть бесталанные, и это твой случай. Хорошо тебе сыграть, удачи», — заявил Артем.