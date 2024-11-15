Моуринью переиграл Семака. «Фенербахче» и «Зенит» провели качественный спарринг

После перерыва «Фенербахче» и турецкие фанаты вновь стали оказывать серьезное давление на «Зенит». Футболисты — высоким прессингом, а люди на трибунах — оглушающим свистом. Раз за разом происходили ситуации, когда Барриос и Ахметов просто не могли вовремя расстаться с мячом. После приема на них сразу набрасывались соперники. Против действующих чемпионов России в РПЛ никто не играет с такой интенсивностью на протяжении длительного отрезка времени. Так и проверяется настоящий уровень.