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Тренер «Зенита» Семак раскрыл, о чем говорил с Моуринью

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, о чем говорил с наставником турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью после товарищеского матча команд. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Источник: ФК "Зенит"

«Что сказал Моуринью из того, что меня насмешило? Меня ничего не смешило. Спросил у меня: “Тренируешься?” Ответил: “Конечно, нет”. “А где живот?” Сказал — будет», — поделился Семак.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый гол в матче забил нападающий «Фенербахче» Дженк Тосун на 20-й минуте. На 35-й минуте счет сравнял Александр Ерохин, а победу турецкому клубу принес немецкий защитник Левент Меркан — он отличился на 63-й минуте.

Эта встреча стала пятой в истории противостояния «Зенита» и «Фенербахче»: в 2019 году эти соперники встречались в рамках Лиги Европы, тогда «Зенит» проиграл на выезде со счетом 0:1, а дома выиграл 3:1. В 2023-м году два товарищеских матча завершились вничью. В первой игре команды сыграли 2:2, а во второй — 0:0 (4:3 по пенальти).

Зенит
Фенербахче
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