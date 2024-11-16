Тренер «Зенита» Семак раскрыл, о чем говорил с Моуринью

Эта встреча стала пятой в истории противостояния «Зенита» и «Фенербахче»: в 2019 году эти соперники встречались в рамках Лиги Европы, тогда «Зенит» проиграл на выезде со счетом 0:1, а дома выиграл 3:1. В 2023-м году два товарищеских матча завершились вничью. В первой игре команды сыграли 2:2, а во второй — 0:0 (4:3 по пенальти).