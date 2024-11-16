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Главный тренер сборной Брунея обратился к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио обратился к владельцу футбольного клуба «Краснодар» Сергею Галицкому.

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Вчера, 15 ноября, состоялся товарищеский матч брунейской национальной команды со сборной России (0:11).

«Мне настолько понравился стадион, что в день матча я рассказал об этом Гильерме. Он ответил, что арена входит в число пяти лучших в мире, среди футбольных. Вообще, я работал в клубах с классной инфраструктурой. У “Атлетико Паранаэнсе” 10 полей и два отеля, но Краснодар всё равно впечатлил. Гильерме рассказал мне про молодой клуб и про бизнесмена, который вложил много денег в футбол, преобразовав всё. Мне сказали, что этот человек болен. Нас так приняли, что мне хотелось пожелать ему здоровья. Просто передать ему слова поддержки и благодарности», — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Краснодар
Россия
Бруней