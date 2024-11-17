Жозе Моуринью отреагировал на победу «Фенербахче» над «Зенитом» в Стамбуле

«У нас было только девять игроков, когда мы готовились к этой игре. Конечно, мы работали с молодыми футболистами в дополнение к этим игрокам. Мы пытались сформировать команду из тех игроков, которые у нас были.



Мы работали по этой системе на тренировках, а игроки отлично воплотили её на поле. Я доволен как минимум так же, как после победы, которую мы одержали в чемпионате», — приводит слова Моуринью официальный сайт турецкого клуба.