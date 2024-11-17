«Все деньги на месяц ушли для оплаты штрафа в КДК! Мой брат теперь меня спасает». Интервью Лички

— Это в падел, ха-ха. В футбол — нет. Но можно сказать, что и в футболе. Мы с Фабио однажды встретились во время товарищеской игры, когда он работал в Китае. Мы играли с «Гуанджоу», плюс-минус 2019 год. Выиграли 2:0. Но это неважно. Говорил с Фабио, у него проблемы с коленом. Это тяжело. У меня, например, болит ахилл. Две игры провел, уже чувствую, болит. У меня хороший партнер — Армиче (тренер «Динамо» по физподготовке Армиче Вега. — Прим. «СЭ»). Он играет, сохраняет много мячей, а я стараюсь не мешать. (Смеется.).