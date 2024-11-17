Денис Глушаков раскритиковал последние трансферы «Спартака»

«Почему сейчас в “Спартаке” находятся Маркиньос, Абена, Мангаш? Не понимаю. Барко и Угальде — нормальные трансферы. А по Маркиньосу, Абене, Мангашу — не понимаю. Может, они не раскрылись ещё? Но для меня это загадка, на данный момент они не показывают той игры, которую должны показывать за такие деньги. Виллиан Жозе? Кто это вообще? А, тот нападающий! Ну, где-то он забил, когда-то играл. Но сейчас я его вообще не вижу», — приводит слова Глушакова «Комсомольская правда».