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Глушаков назвал позицию в составе «Спартака», которая требует усиления

37-летний российский футболист «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший в составе московского «Спартака», назвал позицию в составе красно-белых, которая требует усиления.

Источник: Чемпионат.com

«Какие позиции “Спартаку” нужно усилить предстоящей зимой? Центрального защитника точно нужно ещё одного купить. Абена не особо, мне кажется. Если Литвинов выпадает, кто будет его заменять? Есть Чернов и Дуарте, но этого мало», — приводит слова Глушакова «Комсомольская правда».

После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 28 очков и на текущий момент занимает пятое место.

Полузащитник Денис Глушаков с июля 2013 года по июль 2019 года играл за столичный «Спартак». В составе красно-белых футболист провёл 172 матча, забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Спартак