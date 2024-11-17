Глушаков назвал позицию в составе «Спартака», которая требует усиления

«Какие позиции “Спартаку” нужно усилить предстоящей зимой? Центрального защитника точно нужно ещё одного купить. Абена не особо, мне кажется. Если Литвинов выпадает, кто будет его заменять? Есть Чернов и Дуарте, но этого мало», — приводит слова Глушакова «Комсомольская правда».