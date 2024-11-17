Глушаков назвал условие, при котором российским игрокам нужно уезжать в европейские клубы

«Есть ли смысл российским игрокам уезжать в европейские чемпионаты, но не в топовые команды, как это сделал Фёдор Чалов? ПАОК, допустим, неплохая команда. Они выигрывали свой чемпионат, играют в еврокубках. Если команда участвует в еврокубках, то порекомендую российским игрокам туда уезжать», — приводит слова Глушакова «Комсомольская правда».