Медиафутбольный «Амкал» обыграл «Динамо»: Деревянко и Медведева на поле, 19 тысяч зрителей, жуткий перелом

Из привычного стартового состава на поле были только Фернандес и Лаксальт, а из «Динамо-2» — Зайдензаль и Назаренко. Плюс актер Павел Деревянко — матчи с медиаклубами все еще отчасти шоу, в рамках которого в составе профессионального клуба на поле выходят селебрити. Увидели мы на футбольном поле и фигуристку Евгению Медведеву — все это привлекло на трибуны почти 19 тысяч. Такой аудитории позавидовал бы почти любой матч РПЛ. Деревянко в итоге сыграл 8 минут, а Медведева — две (плюс пять добавленных) и даже один раз коснулась мяча.