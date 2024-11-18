«Зенит» продолжает открывать мир. О чём клуб договорился в Турции, Катаре и Иране

«Фенербахче» чётко и во всеуслышание заявляет, что, по нашему мнению, политика и футбол не должны смешиваться. Напротив, как и во многих случаях в истории, футбол следует использовать в мирных целях, для объединения сторон. Этому есть много примеров. Мы также верим во фразу «Мир дома, мир во всем мире». Для развития отношений важна «химия» с обеих сторон. Добрые чувства, хорошее взаимопонимание, схожие ценности, и мы видим это здесь. Надеемся, в ближайшие годы вы услышите больше о совместной деятельности «Зенита» и «Фенербахче». Надеюсь, мы станем примером в вопросе налаживания связей. В следующем году «Зениту» исполняется 100 лет. В 2007 году своё 100-летие отпраздновал наш клуб. Надеюсь, вы станете чемпионами, как и мы в свой 100-летний юбилей. Мы приедем отпраздновать это событие в мае.