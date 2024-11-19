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Марадишвили приступил к тренировкам с командой

Футболист «Нижнего Новгорода» Марадишвили приступил к тренировкам с командой.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Футболист «Нижнего Новгорода» Константин Марадишвили, перенесший операцию по поводу разрыва крестообразной связки колена, приступил к тренировкам с командой, сообщается в Telegram-канале клуба.

Марадишвили получил повреждение в апреле в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 с «Краснодаром» (3:4).

«Константин Марадишвили приступил к тренировкам с командой! Наш игрок вернулся после травмы! Ждем на поле», — говорится в сообщении.

Марадишвили 24 года. Он выступает за «Нижний Новгород» с января 2024 года, куда перешел из московского «Локомотива» на правах аренды. Его соглашение с нижегородцами рассчитано до июня 2025 года.

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