МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Футболист «Нижнего Новгорода» Константин Марадишвили, перенесший операцию по поводу разрыва крестообразной связки колена, приступил к тренировкам с командой, сообщается в Telegram-канале клуба.
Марадишвили получил повреждение в апреле в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 с «Краснодаром» (3:4).
«Константин Марадишвили приступил к тренировкам с командой! Наш игрок вернулся после травмы! Ждем на поле», — говорится в сообщении.
Марадишвили 24 года. Он выступает за «Нижний Новгород» с января 2024 года, куда перешел из московского «Локомотива» на правах аренды. Его соглашение с нижегородцами рассчитано до июня 2025 года.