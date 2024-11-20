Черчесов ответил на вопрос о возможной работе тренером в «Спартаке»

"Я и спортивным директором работал, и в совет директоров одного зарубежного клуба меня звали, и за консультациями, если надо, обращаются. Но сейчас я — главный тренер сборной Казахстана, и ничто другое меня не волнует. Кому нужно, тот меня найдёт.