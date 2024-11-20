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Черчесов ответил на вопрос о возможной работе тренером в «Спартаке»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной работе тренером в «Спартаке».

Источник: Reuters

"Я и спортивным директором работал, и в совет директоров одного зарубежного клуба меня звали, и за консультациями, если надо, обращаются. Но сейчас я — главный тренер сборной Казахстана, и ничто другое меня не волнует. Кому нужно, тот меня найдёт.

Будет вопрос, будет ответ. Я тысячу раз уже это говорил, но все, видимо, считают, что я лукавлю. Вот вы думали полгода назад, что я буду в Казахстане? «— приводит слова Черчесова “Спорт День за Днем”.

Напомним, под руководством Черчесова национальная команда Казахстана потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. Российский специалист Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана в июне текущего года.

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